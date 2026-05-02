В российском регионе потратят 10 миллионов рублей на 10-минутный салют

Красноярский край потратит 10 миллионов рублей на 10 минут салюта 9 Мая

Власти Красноярского края потратят 10 миллионов рублей на 10-минутный фейерверк в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом в Telegram сообщает Mash.

«Запускать салюты будут с двух точек одновременно — с баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и у торгового центра "Красноярье". В небо поднимут почти 2,5 тысячи пиротехнических снарядов», — пишет издание, отмечая, что общая стоимость всех празднований составит 43 миллиона рублей.

Несмотря на увеличение стоимости пиротехники на 1,5 миллиона рублей в сравнении с прошлым годом, Красноярский край уступает Казани в растратах на День Победы. Там местные власти выделили из бюджета 64,8 бюджетных миллиона рублей на праздник, указывает Mash.

Ранее Минобороны России ко Дню Победы провело акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045». На Соборную площадь Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ были доставлены «капсулы памяти», содержащие напутствия будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной войны Хорошавина Бориса Ивановича, Семенова Кирилла Александровича и Майстера Владимира Леонтьевича. В дальнейшем «капсулы памяти» с напутствиями ветеранов будут вскрыты потомками в год столетия Великой Победы.