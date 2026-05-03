Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 3 мая 2026Россия

3 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Александра Кравченко
Александра Кравченко (внештатный автор)

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

3 мая в России празднуют День кондитера — самое время побаловать себя любимым десертом. В мире тем временем отмечают День свободы печати, провозглашающий необходимость независимости СМИ в демократическом обществе. Какие еще праздники приходятся на 3 мая, с какими приметами связан этот день и кто из знаменитостей отмечает день рождения, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День кондитера

Изначально цель этого праздника состояла в анализе современных технологий, промышленного оборудования и новых методов производства кондитерских продуктов. История Дня кондитера начинается в 1932 году — именно тогда в СССР начал работу Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Теперь же для многих в России этот день — просто хороший повод побаловать себя сладостями, посетить кондитерские дегустации, мастер-классы и принять участие в соответствующих конкурсах (при наличии навыка, конечно).

Праздники в мире

Всемирный день свободы печати

Этот праздник 3 мая 1993 года учредила Генеральная Ассамблея ООН. Такое решение было принято после проведения Генеральной конференции ЮНЕСКО и выпуска резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире». В ней признается, что свободная и независимая пресса, в которой провозглашаются разные мнения, — необходимость для любого демократического общества.

Всемирный день солнца

Традиция отмечать этот праздник началась в 1994 году — по предложению Европейского отделения Международного общества солнечной энергии. Его цель — осведомить общество о возможностях применения возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии, что может значительно помочь не только в преодолении экологических проблем планеты, но и в поддержке экономики стран мира.

Рабочий на солнечной электростанции Superblock в провинции Пхетчабури, Таиланд. 23 августа 2017 года

Рабочий на солнечной электростанции Superblock в провинции Пхетчабури, Таиланд. 23 августа 2017 года

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 3 мая

  • Международный день хватания за грудь;
  • День солнечных пятнашек;
  • День тюркизма;
  • День Конституции в Японии.

Какой церковный праздник 3 мая

Праздник в честь иконы Богородицы «Кипрская»

Согласно преданию, Кипрская икона Божией Матери была явлена в 392 году на острове Кипре. Обнаружили ее на месте, где был погребен праведный Лазарь. После обретения иконы там устроили монастырь.

В IX веке для иконы построили церковь Панагии Ангелоктисты, что в переводе означает «церковь Богородицы, построенная ангелами». По преданию, строительство храма началось не совсем на том месте, где он расположен в настоящее время, а немного в стороне. На следующий день после закладки фундамента обнаружилось, что он чудесным образом переместился в то место, где сейчас и стоит церковь Божией Матери. Именно отсюда и пошло ее название.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 3 мая

  • День памяти преподобного Феодора Трихины;
  • День памяти преподобного игумена Александра Ошевенского;
  • День памяти мученика младенца Гавриила Белостокского;
  • День памяти преподобного игумена Синайской горы Анастасия;
  • День памяти святителя исповедника, епископа Коломенского Феодосия Ганицкого.

Приметы на 3 мая

  • Если во сне пришел мертвый человек — это к хорошим новостям;
  • Дождь в этот день — к богатому осеннему урожаю;
  • Увидеть на березе больше пяти птиц — к похолоданию;
  • Мороз — к граду в июле.

Кто родился 3 мая

Сергий Радонежский (1314 — 1392)

Согласно учению Русской православной церкви, день рождения этого святого приходится на 3 мая 1314 года. В России преподобный Сергий Радонежский считается величайшим христианским подвижником. Именно он вдохновил и благословил князя Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве. Также Сергий Радонежский активно выступал за сохранение русской культуры, основал Свято-Троицкий монастырь, где и умер 8 октября 1392 года, окруженный большим количеством последователей.

Актер и кинорежиссер Данила Козловский на церемонии открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр». Сочи, Россия. 2 июня 2018 года

Актер и кинорежиссер Данила Козловский на церемонии открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр». Сочи, Россия. 2 июня 2018 года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Данила Козловский (41 год)

Родился актер в Москве 3 мая 1985 года в семье российской интеллигенции, первую роль в кино получил еще в подростковом возрасте, но пик популярности Козловского пришел на 2010-е. Тогда он стал одним из популярнейших и наиболее востребованных актеров России. Среди наиболее известных его проектов: «Духless», «Духless-2», «Легенда №17», «Дубровский», «Пятница», «Экипаж», «Викинг», «Матильда». Кроме того, Данила Козловский выступал в качестве режиссера. Так, он снял фильмы «Тренер» и «Чернобыль», а также сериал «Карамора» — во всех картинах Козловский исполнил главные роли.

Кто еще родился 3 мая

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом сбили десять украинских беспилотников

    Учения НАТО с участием армии США начались в Польше

    На Украине раскрыли главный страх Зеленского

    Мошенники обманули московского пенсионера на 71 миллион рублей

    Иран отреагировал на слова Трампа о пиратстве

    Генконсул рассказал о недружественном отношении к россиянам в Австрии

    Средняя зарплата в девяти отраслях превысила 150 тысяч рублей

    В Европе заявили о приходе к точке невозврата в отношениях с США

    Российские военные уничтожили пять БПЛА в Тульской области

    Евродепутат рассказал о махнувшем рукой Западе после трагедии в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok