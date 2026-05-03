3 мая в России празднуют День кондитера — самое время побаловать себя любимым десертом. В мире тем временем отмечают День свободы печати, провозглашающий необходимость независимости СМИ в демократическом обществе. Какие еще праздники приходятся на 3 мая, с какими приметами связан этот день и кто из знаменитостей отмечает день рождения, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День кондитера

Изначально цель этого праздника состояла в анализе современных технологий, промышленного оборудования и новых методов производства кондитерских продуктов. История Дня кондитера начинается в 1932 году — именно тогда в СССР начал работу Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Теперь же для многих в России этот день — просто хороший повод побаловать себя сладостями, посетить кондитерские дегустации, мастер-классы и принять участие в соответствующих конкурсах (при наличии навыка, конечно).

Праздники в мире

Всемирный день свободы печати

Этот праздник 3 мая 1993 года учредила Генеральная Ассамблея ООН. Такое решение было принято после проведения Генеральной конференции ЮНЕСКО и выпуска резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире». В ней признается, что свободная и независимая пресса, в которой провозглашаются разные мнения, — необходимость для любого демократического общества.

Всемирный день солнца

Традиция отмечать этот праздник началась в 1994 году — по предложению Европейского отделения Международного общества солнечной энергии. Его цель — осведомить общество о возможностях применения возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии, что может значительно помочь не только в преодолении экологических проблем планеты, но и в поддержке экономики стран мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 мая

Международный день хватания за грудь;

День солнечных пятнашек;

День тюркизма;

День Конституции в Японии.

Какой церковный праздник 3 мая

Праздник в честь иконы Богородицы «Кипрская»

Согласно преданию, Кипрская икона Божией Матери была явлена в 392 году на острове Кипре. Обнаружили ее на месте, где был погребен праведный Лазарь. После обретения иконы там устроили монастырь.

В IX веке для иконы построили церковь Панагии Ангелоктисты, что в переводе означает «церковь Богородицы, построенная ангелами». По преданию, строительство храма началось не совсем на том месте, где он расположен в настоящее время, а немного в стороне. На следующий день после закладки фундамента обнаружилось, что он чудесным образом переместился в то место, где сейчас и стоит церковь Божией Матери. Именно отсюда и пошло ее название.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 мая

День памяти преподобного Феодора Трихины;

День памяти преподобного игумена Александра Ошевенского;

День памяти мученика младенца Гавриила Белостокского;

День памяти преподобного игумена Синайской горы Анастасия;

День памяти святителя исповедника, епископа Коломенского Феодосия Ганицкого.

Приметы на 3 мая

Если во сне пришел мертвый человек — это к хорошим новостям;

Дождь в этот день — к богатому осеннему урожаю;

Увидеть на березе больше пяти птиц — к похолоданию;

Мороз — к граду в июле.

Кто родился 3 мая

Согласно учению Русской православной церкви, день рождения этого святого приходится на 3 мая 1314 года. В России преподобный Сергий Радонежский считается величайшим христианским подвижником. Именно он вдохновил и благословил князя Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве. Также Сергий Радонежский активно выступал за сохранение русской культуры, основал Свято-Троицкий монастырь, где и умер 8 октября 1392 года, окруженный большим количеством последователей.

Актер и кинорежиссер Данила Козловский

Родился актер в Москве 3 мая 1985 года в семье российской интеллигенции, первую роль в кино получил еще в подростковом возрасте, но пик популярности Козловского пришел на 2010-е. Тогда он стал одним из популярнейших и наиболее востребованных актеров России. Среди наиболее известных его проектов: «Духless», «Духless-2», «Легенда №17», «Дубровский», «Пятница», «Экипаж», «Викинг», «Матильда». Кроме того, Данила Козловский выступал в качестве режиссера. Так, он снял фильмы «Тренер» и «Чернобыль», а также сериал «Карамора» — во всех картинах Козловский исполнил главные роли.

