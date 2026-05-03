15:11, 3 мая 2026

Bloomberg: Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Движение в Ормузском проливе остановилось после слов президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта с Ираном. Об этом пишет Bloomberg ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта.

«Движение через Ормузский пролив практически остановилось, пока президент США Дональд Трамп рассматривает последнее мирное предложение Тегерана», — говорится в сообщении издания.

Данные системы отслеживания судов также показывают, что в период с субботнего утра до воскресного дня в Ормузском проливе наблюдалось лишь небольшое количество судов. Они, уточняет Bloomberg, связаны с Китаем или Ираном.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что хочет заключить с Ираном сделку. Но только такую сделку, уточняет он, благодаря которой удастся избежать новой войны в ближайшие несколько лет.

Позже Трамп заявил, что едва ли примет ответ Ирана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта. По его словам, Тегеран так и «не заплатил высокую цену».

