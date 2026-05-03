18:08, 3 мая 2026Бывший СССР

На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

Коломойский заявил, что конфликт на Украине не закончится ближайшие три года
Мария Винар

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал сроки окончания конфликта России и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Авторы канала обратили внимание на видео, которое опубликовал украинский телеканал ТСН на платформе Youtube. В нем Коломойский заявил, что конфликт не закончится ближайшие три года.

На размещенных кадрах видно, что в этот момент бизнесмен находился на заседании в суде. «Когда проходило заседание, не указывается», — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что Коломойский получил отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Ему уменьшили размер залога до 1,1 миллиарда гривен (1,8 миллиарда рублей) и оставили под арестом.

