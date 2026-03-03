Реклама

22:29, 3 марта 2026

Коломойскому отказали в изменении меры пресечения и оставили под арестом

Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский получил отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Ему уменьшили размер залога до 1,1 миллиарда гривен (1,8 миллиарда рублей) и оставили под арестом, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В ходе заседания по продлению меры пресечения Коломойский заявил, что за неделю до его ареста к нему приезжал бизнесмен Тимур Миндич и предупредил, что олигарха будут арестовывать и чтобы тот покинул страну. Однако Коломойский, по его словам, сказал, что делать этого не будет.

«В отличие от Миндича, который предупредил меня за неделю до ареста, я нахожусь в Украине. Его, конечно, предупредили за несколько часов, но тогда я ему сказал, что мне это не нужно», — заявил он.

Ранее Игорь Коломойский в ходе судебного заседания заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Тогда он обвинил политика в том, что в суде присутствующим приходится сидеть в шапках.

