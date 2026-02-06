Олигарх Коломойский заявил на суде, что правление Зеленского скоро закончится

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе судебного заседания заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Его слова передает украинский Telegram-канал «headlines».

«Он уже довел до того, что мы тут в куртках в зале суда должны находится и в шапках и так будет дальше продолжатся. Поверьте мне, что это все равно уже скоро закончится», — заявил олигарх.

Он также призвал судью задуматься над тем, что Зеленский не вечен, а «времена уже меняются».

