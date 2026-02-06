Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 6 февраля 2026Бывший СССР

Коломойский описал судьбу Зеленского словами «скоро закончится»

Олигарх Коломойский заявил на суде, что правление Зеленского скоро закончится
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе судебного заседания заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Его слова передает украинский Telegram-канал «headlines».

«Он уже довел до того, что мы тут в куртках в зале суда должны находится и в шапках и так будет дальше продолжатся. Поверьте мне, что это все равно уже скоро закончится», — заявил олигарх.

Он также призвал судью задуматься над тем, что Зеленский не вечен, а «времена уже меняются».

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане вручили ноту протеста послу России из-за слов российского чиновника

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    ВСУ атаковали регион России эскадрильей беспилотников

    Звезда «Папиных дочек» назвала дурачком Юру Борисова

    Автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права

    Футболистки Литвы и Эстонии получили технические поражения за отказ играть с белорусками

    Бывший принц Эндрю привел отправленную ему Эпштейном девушку на чай в Букингемский дворец

    Мать-одиночка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила

    Многоэтажки в Москве стали выше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok