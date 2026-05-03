Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 3 мая 2026Россия

Кремль прокомментировал заявление Трампа о близости соглашения по Украине

Песков: Слова Трампа о близости сделки по Украине — понятие растяжимое
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о близости соглашения по Украине. Его слова приводят «Вести».

«Близка [сделка] — это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение», — сказал Песков.

Он добавил, что если власти Украины не склонны к соглашению, то Россия будет их склонять «посредством проведения и завершения специальной военной операции».

В конце апреля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил о близости сделки по Украине. Он также указал на важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность этому содействовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина вновь выпустила по России дальнобойную ракету

    Песков сообщил о возвращении отношений России и Европы к конфронтации

    Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании на запретах

    Кремль прокомментировал заявление Трампа о близости соглашения по Украине

    В Европе тысячи украинских беженцев оставят без жилья

    Хоккеист Кузнецов рассказал об инциденте с пожарными в США

    Раскрыта причина пожара в 14 двухквартирных домах в российском регионе

    На Украине наркотические обезболивающие стали доступнее

    Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok