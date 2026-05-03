Кремль прокомментировал заявление Трампа о близости соглашения по Украине

Песков: Слова Трампа о близости сделки по Украине — понятие растяжимое

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о близости соглашения по Украине. Его слова приводят «Вести».

«Близка [сделка] — это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение», — сказал Песков.

Он добавил, что если власти Украины не склонны к соглашению, то Россия будет их склонять «посредством проведения и завершения специальной военной операции».

В конце апреля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил о близости сделки по Украине. Он также указал на важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность этому содействовать.