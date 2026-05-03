Пищевой технолог развеяла миф о туалетной бумаге в колбасе

Пищевой технолог Мясникова: В колбасу никогда не добавляли туалетную бумагу

В колбасу никогда не добавляли туалетную бумагу. Этот старый миф в эфире радиостанции «Говорит Москва» развеяла доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

«Про туалетную бумагу в составе колбасы — это, конечно, скорее шутка», — объяснила она. По словам пищевого технолога, в СССР на производстве была жесткая система контроля: как внешнего, так и внутреннего. Кроме того, тогда туалетная бумага была дефицитным продуктом — ее бы не стали добавлять в колбасу.

«Сейчас тоже система внутреннего контроля, и многие мясокомбинаты внедряют внутреннюю систему контроля качества. Поэтому, конечно, это миф, это не более чем шутка», — успокоила россиян Мясникова.

