Полковник Матвийчук: ВСУ резервируют HIMARS для террористических актов

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS все еще представляют опасность для российских территорий, однако их осталось на Украине очень мало, поскольку Вооруженные силы (ВС) РФ практически все установки выбили, рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, а также снаряды РСЗО HIMARS, которые в направлении территории РФ были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также были уничтожены как минимум 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

«По моим данным, у них осталось где-то 15-20 процентов личного состава от того, который у них был заявлен в самом начале. Но они их резервируют для террористических актов, чтобы создать какое-то резонансное преступление, которое должно показать, что они еще что-то могут. Это террористический режим, поэтому такие снаряды у них есть, хотя очень мало, и они их используют именно для совершения терактов», — сказал Матвийчук.

Накануне также сообщалось, что украинская сторона попыталась атаковать российскую территорию при помощи дальнобойных ракет, которые были успешно сбиты средствами ПВО.