Стало известно о резонансном увольнении высокопоставленного сотрудника СКР

«Ъ»: Экс-начальник СУ СКР по Ивановской области уволен в связи с утратой доверия

Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России (СКР) был уволен в связи с утратой доверия в Ивановской области. О резонансном решении суда стало известно газете «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о бывшем начальнике Следственного управления СКР по Ивановской области Артеме Сосновикове. В конце 2025 года он покинул ведомство по собственному желанию — в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Однако прокурор Андрей Жугин доказал в суде, что увольнение Сосновикова должно быть по отрицательным мотивам — из-за утраты доверия.

Установлено, что в 2023 году полковник Сосновиков с семьей переехали в частный дом в деревне Афанасово. Жилье было предоставлено женой другого сотрудника СУ СКР, отвечавшего в ведомстве за физзащиту в то время, как Сосновиков исполнял обязанности начальника управления. По данным прокуратуры, это могло привести к конфликту интересов, так как услуга была оказана лицом, находившимся в подчинении у полковника.

После рождения третьего ребенка семья Сосновиковых подала документы на получения бесплатного земельного участка, и уже через неделю территориальное управление соцзащиты приняло положительное решение по этому вопросу. При этом была нарушена очередь, в которой стояло более тысячи многодетных семей.

В результате суд согласился с мнением прокуратуры о том, что своими действиями полковник нанес ущерб авторитету государственного органа и создал условия для совершения актов коррупции. Сам Сосновиков планирует обжаловать решение суда, считая, что нарушений в его действиях нет.

Ранее, в апреле, сообщалось, что вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку освободили от должности в связи с утратой доверия. Следствие считает, что чиновник создал систему поборов за предоставление частным компаниям земель сельскохозяйственного назначения.