Вице-губернатора российского региона освободили от должности в связи с утратой доверия

20:00, 7 апреля 2026

Краснодарского вице-губернатора Коробку освободили от должности
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку освободили от должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает ТАСС.

«Освободить Коробку А. Н. от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — сказала судья.

Помимо того, суд обратил имущество заместителя главы региона и аффилированных лиц в доход России. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в поместье Андрея Коробки нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей. При этом часть имущества — пока неизвестно, какая именно — вывозилась «газелями» из поместья накануне визита силовиков.

Следствие считает, что Коробка создал систему поборов за предоставление частным компаниям земель сельскохозяйственного назначения. Деньги переводились под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», через который с 2015-го по 2016 год было выведено свыше миллиарда рублей.

