02:51, 3 мая 2026

В России предупредили о главной опасности для дачников

Марина Совина (ночной редактор)

Жители России с приходом весны и началом дачного сезона могут столкнуться с риском заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую переносят грызуны. Об этом РИА Новости заявили в Роспотребнадзоре.

«Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах», — пояснили в ведомстве.

Заразиться можно не только от рыжей полевки, но и от других мелких грызунов. Вирус хорошо переносит низкие температуры и способен долго сохраняться на загрязненных поверхностях и предметах.

Вакцины против возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом нет, поэтому защититься можно лишь соблюдая правила личной гигиены и снижая контакт с грызунами.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов посоветовал дачникам посеять в снегопад морковь, свеклу и горох. Также стоит обратить внимание на редис, салаты и бобы, в частности русские черные.

