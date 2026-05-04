Документ о запрете авиасообщения в регионах на майских праздниках оказался фейком

Документ о запрете авиасообщения в России на майских праздниках оказался фейком

В социальных сетях и мессенджере Telegram распространился документ МЧС, согласно которому в ряде регионов запретят авиасообщение в связи с усилением мер безопасности на майских праздниках. «Вводятся временные запретные зоны в воздушном пространстве, усиливается режим безопасности в аэропортах и проводятся дополнительные меры по обеспечению безопасности населения», — говорилось также в постах. Он оказался фейком.

Найти этот документ на сайте на МЧС не удалось. К тому же, согласно российскому законодательству, зоны ограничения полетов устанавливаются Минтрансом, а не МЧС.

Распространяемый документ содержит стилистические, грамматические ошибки, некорректные формулировки, а также нет указания должностных лиц, которые имеют полномочия подписывать такие распоряжения. В частности, «полное/частичное отключение интернет» — правильно: «отключение интернета». Также в тексте есть строчка, что «водится временный режим полного запрещения использования...» — обычно используется формулировка «запрет на использование» или «ограничение использования». «Запрещение использования» звучит избыточно и стилистически коряво. Также в документе не указана должность Анатолия Супруновского, который является временно исполняющий обязанности заместителя Министра МЧС России, что является нарушением норм официально-делового стиля.

Помимо прочего, на признаки подделки документа указывает «гуляющий» относительно шапки шрифт. Шрифты в официальных письмах МЧС (обычно Times New Roman) строго регламентированы.

Информация о запрете авиасообщения в регионах в связи с усилением мер безопасности на майских праздниках не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».