Гагарина озвучила главное правило воспитания детей

Певица Полина Гагарина назвала главным правилом в материнстве контакт с детьми

Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Слова артистки приводит Telegram-канал Super.

Гагарина заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем.

«Самое главное — быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы», — сообщила она.

Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичевой, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной.