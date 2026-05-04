Гендиректор российского оборонного завода нашелся в СИЗО

Гендиректора завода «Красмаш» уличили в растрате и отправили в СИЗО

Генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш») Александр Гаврилов проходит по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, Гаврилов находится в СИЗО Красноярска с конца апреля.

Также депутат красноярского горсовета Иван Петров в своем Telegram-канале сообщил, что гендиректор «Красмаша» мог быть пойман на получении взятки в размере трех миллионов рублей. Следователи две недели работают на территории завода.

Ранее сообщалось, что в российском городе раскрыта схема хищения 40 тысяч евро через запуганную девушку.