Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 4 мая 2026Силовые структуры

Гендиректор российского оборонного завода нашелся в СИЗО

Гендиректора завода «Красмаш» уличили в растрате и отправили в СИЗО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш») Александр Гаврилов проходит по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, Гаврилов находится в СИЗО Красноярска с конца апреля.

Также депутат красноярского горсовета Иван Петров в своем Telegram-канале сообщил, что гендиректор «Красмаша» мог быть пойман на получении взятки в размере трех миллионов рублей. Следователи две недели работают на территории завода.

Ранее сообщалось, что в российском городе раскрыта схема хищения 40 тысяч евро через запуганную девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

    Трехлетний ребенок и две россиянки выпали из окна жилого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok