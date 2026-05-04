Силовые структуры
08:31, 4 мая 2026

В российском городе раскрыта схема хищения 40 тысяч евро через запуганную девушку

В Югре полиция нашла обманутую аферистами девушку и вернули €40 тысяч ее семье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Югре полиция раскрыла схему хищения 40 тысяч евро через запуганную мошенниками девушку. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 55-летняя жительница Когалыма сообщила о пропаже 19-летней дочери. По ее словам, девушка ночью тайно забрала из дома семейные сбережения в размере 40 тысяч евро и уехала в неизвестном направлении.

Полиция обнаружила ее в торговом центре Сургута. Выяснилось, что ее обманули мошенники. Они позвонили девушке, представились силовиками и запугали ее грядущими обысками. В итоге, злоумышленники смогли убедить ее забрать из дома наличные деньги и передать их курьеру под предлогом декларирования.

В результате, в Сургуте была задержана пособница аферистов. Ею оказалась 20-летняя местная жительница. Девушка уже успела отдать ей около 20 тысяч евро. При досмотре полиция нашла и изъяла у нее 10 тысяч евро и около 380 тысяч рублей. На допросе пособница аферистов заявила, что сама стала жертвой мошенников.

По ее словам, ей также позвонили неизвестные и представились сотрудниками различных структур. Они угрожали ее семье и требовали выполнять поручения. При встрече она использовала кодовое слово «белый бакс», получила два свертка, конвертировала долю валюты и перевела кураторам через банкоматы около 480 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она должна была перевести в другом городе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Изъятые деньги полиция вернула владелице.

Ранее в Санкт-Петербурге задержана 21-летняя россиянка, обманувшая 84-летнего мужчину на 14,8 миллиона рублей.

