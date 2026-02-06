Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 6 февраля 2026Силовые структуры

Мастер маникюра обманула российского пенсионера на 14,8 миллиона рублей

В Петербурге задержали мастера маникюра, обманувшую пенсионера на 14,8 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петебруге задержана 21-летняя жительница Тверской области, обманувшая 84-летнего мужчину на 14,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, пожилой мужчина рассказал, что с ним связались мошенники, которые представились сотрудниками различных структур. Они сообщили, что для сохранности его денег он должен передать их неизвестному курьеру. 5 февраля полицейские задержали подозреваемую в совершении этого преступления.

Фигурантка работает мастером маникюра. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали двоих мужчин за расправу над 94-летним пенсионером из-за хранившегося у него дома имущества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok