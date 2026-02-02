Реклама

14:02, 2 февраля 2026Силовые структуры

Двое россиян расправились с пенсионером из-за хранившегося у него дома имущества

В Челябинске задержали двоих мужчин за убийство 94-летнего пенсионера
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске задержали двоих мужчин за расправу над 94-летним пенсионером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, соседка пострадавшего, 94-летнего пенсионера, заметила его открытую входную дверь и сообщила об этом в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину без признаков жизни.

Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли следы, опросили очевидцев и провели поквартирный опрос, установив, с кем в последнее время общался потерпевший. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий отдела уголовного розыска совместно с Росгвардией установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний и 28-летний ранее судимые местные жители.

На допросе они рассказали, что преступление совершили с целью хищения денег, о наличии которых знали.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу.

