20:40, 4 мая 2026

Грибникам рассказали о грибах в Подмосковье в мае

Биолог Комиссаров: В мае в Подмосковье растут строчки и сморчки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Grigvovan / Shutterstock / Fotodom

В мае в Подмосковье растут несколько видов грибов, в том числе в столичном регионе можно найти строчки и сморчки. Об этом рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров в беседе с RT.

«Сморчки встречаются в основном в старых лесах, в которых недавно — один-два года назад — происходил пожар», — отметил эксперт. Он также призвал соблюдать осторожность со строчками — эти грибы содержат токсичные соединения, которые могут нанести вред печени, почкам и мочевыделительной системе.

Кроме того, в Подмосковье растут майские грибы. По строению они напоминают шампиньоны, но без «юбочки» на ножке. Отличаются серо-бело-бежевым цветом и запахом муки. «Ближе к концу мая можно будет собирать трутовик серно-желтый. Он растет на поваленных деревьях, на пнях, на старых ослабленных живых деревьях», — добавил Комиссаров.

Ранее сообщалось, что у россиян пропал интерес к грибам. Российские производители грибов столкнулись с убытками из-за слабого спроса.

