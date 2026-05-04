У россиян пропал интерес к грибам

«Ъ»: Российские производители грибов столкнулись с убытками из-за слабого спроса

Российские производители грибов столкнулись с падением прибыли или убытками на фоне неспособности увеличить продажи из-за слабого спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, второй по объему производитель шампиньонов «Грибная радуга» получил по итогам 2025 года убыток в размере 127,4 миллиона рублей. Рост выручки замедлился более чем на треть — с 23,5 процента до 14,6 процента. Еще в 2024 году его работа приносила прибыль.

По данным Росстата, с 2022 по 2025 годы доля убыточных предприятий в грибном бизнесе выросла с 25 процентов до 40 процентов, что снижает интерес к такому виду деятельности. Число компаний, занимающихся выращиванием грибов, только с начала 2026 года упало на 4,2 процента, подсчитали в «Контур.Фокусе».

Продажи грибов в натуральном выражении за 2025 год в России, указывают в NTech, выросли только на 1 процент, а в денежном — на 17 процентов. Однако дальнейшее повышение стоимости товара выглядит уже малореальным, потому что тогда продажи начнут падать.

Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов отмечал, что в среднем россиянин в течение года съедает килограмм грибов. Это почти в три раза меньше, чем в Евросоюзе, и показатель почти не растет.

Ранее главный юридический консультант Роскачества Игорь Поздняков предупредил россиян о том, что сбор грибов весной может привести к крупному штрафу или тюремному заключению сроком до четырех лет.