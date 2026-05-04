Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 4 мая 2026Мир

Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

NTV: Летевший в Ереван самолет премьера Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Самолету испанского премьер-министра Педро Санчеса, который летел в Ереван, пришлось совершить экстренную посадку в Анкаре. Причиной стала техническая неисправность, сообщает турецкий телеканал NTV.

Как уточняется, на борту находился непосредственно сам политик, который направлялся из Мадрид в Ереван, чтобы принять участие в заседании Европейского политического сообщества. На саммите присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и другие.

По данным журналистов, неисправность не является серьезной, но решение о посадке приняли в связи с протоколом безопасности. Санчес должен провести ночь в Анкаре и вылететь в Ереван утром.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили «ослабление России» на встрече в Ереване. Зеленский заявил, что Европе стоит разработать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от «угроз со стороны России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

    Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Захарова заявила о навязывании гражданства США детям дипломатов

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok