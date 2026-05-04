Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

NTV: Летевший в Ереван самолет премьера Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре

Самолету испанского премьер-министра Педро Санчеса, который летел в Ереван, пришлось совершить экстренную посадку в Анкаре. Причиной стала техническая неисправность, сообщает турецкий телеканал NTV.

Как уточняется, на борту находился непосредственно сам политик, который направлялся из Мадрид в Ереван, чтобы принять участие в заседании Европейского политического сообщества. На саммите присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и другие.

По данным журналистов, неисправность не является серьезной, но решение о посадке приняли в связи с протоколом безопасности. Санчес должен провести ночь в Анкаре и вылететь в Ереван утром.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили «ослабление России» на встрече в Ереване. Зеленский заявил, что Европе стоит разработать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от «угроз со стороны России».