21:32, 3 мая 2026Мир

Зеленский и Стармер обсудили «ослабление России»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили «ослабление России» на встрече в Ереване. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины и борьбу с российским теневым флотом. Зеленский подчеркнул, что Европе следует разработать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от «угроз со стороны России».

«Ценим позицию Великобритании по продолжению давления на Россию. Это действительно важно», — добавил он.

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. «Отдельно коснулись нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — сказал он.

