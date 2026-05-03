Зеленский заявил об окне возможностей

Зеленский: Украина полностью заслуживает членства в ЕС

Прибывший в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер поблагодарил главу финского правительства за выделение Украине дополнительных 300 миллионов долларов на оборонную поддержку страны, а также заявил, что с помощью этого пакета Киеву удастся усилить системы противовоздушной обороны, в чем есть большая нужда. Кроме того, Зеленский предложил Орпо усилить двустороннее партнерство и подписать соглашение соглашение по дронам.

«Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что на саммите Европейского политического сообщества в Армении у него будет множество встреч. «Главное — больше безопасности и координации для всех нас», — сообщил он.