Зеленский заявил об окне возможностей

19:19, 3 мая 2026

Зеленский: Украина полностью заслуживает членства в ЕС
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Прибывший в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер поблагодарил главу финского правительства за выделение Украине дополнительных 300 миллионов долларов на оборонную поддержку страны, а также заявил, что с помощью этого пакета Киеву удастся усилить системы противовоздушной обороны, в чем есть большая нужда. Кроме того, Зеленский предложил Орпо усилить двустороннее партнерство и подписать соглашение соглашение по дронам.

«Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что на саммите Европейского политического сообщества в Армении у него будет множество встреч. «Главное — больше безопасности и координации для всех нас», — сообщил он.

