Зеленский раскрыл свои планы по прибытии в страну ЕАЭС

15:52, 3 мая 2026

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении у него будет множество встреч. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Впереди много встреч. Главное — больше безопасности и координации для всех нас», — подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что прибыл в столицу государства — члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для участия в мероприятиях ЕПС.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Ереван. У трапа самолета его встретил спикер парламента Армении Ален Симонян. Они обменялись парой слов, при этом на каком языке они общались, неизвестно.

Саммит ЕПС пройдет в Армении с 4 по 5 мая. На нем соберутся лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности. Отдельно будут обсуждаться вопросы сближения Армении и ЕС, а также стратегия конфликта на Украине.

