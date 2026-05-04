На Западе раскрыли новый хитрый ход Трампа

Euronews: Трамп «выдумал» число отозванных из Германии солдат

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «просто выдумал» количество солдат, которые Пентагон выведет из Германии. К такому выводу пришли журналисты Euronews со ссылкой на источник среди американских чиновников.

«Цифра 5 тысяч человек — это приблизительное число, которое Трамп взял с потолка, он хотел сделать что-то демонстративное в рамках своей конфронтации с Фридрихом Мерцем», — отметил один из источников.

О том, что Штаты выведут из Германии около пяти тысяч своих солдат, стало известно 2 мая. Решение подтвердили в Пентагоне. Как объяснили в ведомстве, передислокация американских военных связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Ранее сообщалось, что многие европейские лидеры после решения по Германии начали пересматривать отношения с Трампом, который неоднократно ставил под сомнение НАТО, укреплял позиции европейских крайне правых сил и угрожал захватом Гренландии.