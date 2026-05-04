08:34, 4 мая 2026

Указу Трампа о выводе войск из Германии предрекли блокировку

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Указ президента США Дональда Трампа о выводе войск США из Германии столкнется с сопротивлением в Конгрессе США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, многие европейские лидеры начали пересматривать отношения с Трампом, который неоднократно ставил под сомнение НАТО, укреплял позиции европейских крайне правых сил и угрожал захватом Гренландии. Уточняется, что лидеры, собравшиеся 4 мая в Армении на заседании Европейского политического сообщества, вероятно, начнут разрабатывать дальнейшие стратегии.

Однако, Европейский союз, как пишет Bloomberg, скорее всего, воздержится от каких-либо действий до тех пор, пока угрозы Трампа в отношении торговли и вывода войск из Германии не превратятся в реальную политику.

«Нет никакой гарантии, что это произойдет. Предыдущая попытка Трампа вывести войска из Германии в 2020 году была заблокирована законодательным актом, и последний указ, вероятно, столкнется с аналогичным сопротивлением в Конгрессе. И хотя Трамп угрожал ввести множество ограничительных торговых мер в отношении других стран, лишь очень немногие из этих угроз действительно воплощаются в жизнь», — говорится в материале.

Ранее немецкий политолог Карло Масала заявил, что решение Трампа о пересмотре планов по размещению американского дальнобойного оружия в Германии является сигналом для российского лидера Владимира Путина. По мнению эксперта, таким образом Трамп дал понять, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы.

