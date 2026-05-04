Неуловимый кабан покалечил трех человек в центре крупного города и попал на видео

В Турции дикий кабан пробрался в крупный город, покалечил трех человек и попал на видео. Об этом сообщает Need To Know.
Животное пробралось в центр города Батман 27 апреля. По словам очевидцев, кабан начал носиться по улицам, нападая на всех без разбора. Водитель автомобиля снял на видео, как кабан сбил с ног мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
О состоянии пострадавших ничего не известно. После серии нападений на горожан, неуловимое животное убежало в неизвестном направлении.
