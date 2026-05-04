Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 4 мая 2026Из жизни

Неуловимый кабан покалечил трех человек в центре крупного города и попал на видео

В Турции дикий кабан пробрался в город Батман и покалечил трех человек
Никита Савин
Никита Савин

В Турции дикий кабан пробрался в крупный город, покалечил трех человек и попал на видео. Об этом сообщает Need To Know.

Животное пробралось в центр города Батман 27 апреля. По словам очевидцев, кабан начал носиться по улицам, нападая на всех без разбора. Водитель автомобиля снял на видео, как кабан сбил с ног мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

О состоянии пострадавших ничего не известно. После серии нападений на горожан, неуловимое животное убежало в неизвестном направлении.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Ранее сообщалось, что в Перу огромная свинья ворвалась в школу, где проходило голосование за президента страны. Животное прогулялось по классам, где шло голосование, проверило мусорные корзины и самостоятельно покинуло здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня неприемлемо». Трамп отказался принять предложение Ирана по завершению войны. Что представил Тегеран?

    Неуловимый кабан покалечил трех человек в центре крупного города и попал на видео

    В популярном молодежном сериале обнаружили крайне опасный сексуальный фетиш

    У берегов Ирана обстреляли британский танкер

    Зеленского назвали поехавшим из-за слов о Белоруссии

    ВСУ стали отправлять в штурмовики квалифицированных медиков

    Привычная ягода оказалась способна снижать проявления жировой болезни печени

    Посол предупредил о последствиях ядерного удара по России

    Россиян предупредили о последствиях одного приема пищи в день

    Найдено крупнейшее сокровище викингов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok