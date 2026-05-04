20:26, 4 мая 2026

Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд ответила на шутки о ее внешности на кинофестивале в Сан-Франциско. Мнением о сложившейся ситуации она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Доктора Хауса» опубликовала в сторис видео, в котором запечатлела себя в сером худи и бейсболке. За кадром ее брат Чарли Кокберн обратился к ней с вопросом: «Оливия Уайлд, не хотели бы вы прокомментировать недавние сравнения о том, что вы воскресший труп?»

Актриса, в свою очередь, рассмеялась и ответила, что ее внешность испортила камера с так называемым объективом «рыбий глаз». «Даже не знаю, почему я была так близко к камере, так быть не должно! Есть у тебя еще вопросы? Я не мертва!» — объяснила знаменитость.

В апреле Оливия Уайлд подверглась обсуждению в сети из-за изменившейся внешности. Актриса предстала на красной дорожке с впалыми щеками.

