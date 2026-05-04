12:01, 4 мая 2026

Жителей российского города поздравили с Днем «Попеды»

В Пыть-Яхе изготовитель баннера к 9 Мая второй год подряд делает в нем ошибку
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Мельников / Фотобанк Лори

В Пыть-Яхе изготовитель поздравительного баннера к 9 Мая второй год подряд делает в нем ошибку. В этот раз он поздравил горожан с Днем «Попеды», передает портал Ura.ru.

Растяжку с ошибкой в слове «победа» разместили над входом в детскую школу искусств. Как уточнили в мэрии, в рабочей группе настаивали на повторном согласовании готовых материалов для оформления городского пространства. Однако подрядчик договоренности проигнорировал. Баннер провисел недолго, «буквально несколько минут», однако прохожие успели его заснять и поделиться фотографиями в сети. Источником снимков оказалось сообщество пользователей левого толка, которое, как стало известно Ura.ru, находится в конфликте с администрацией.

В 2025 году тот же самый предприниматель к 9 Мая повесил ошибочный баннер в городской гимназии. Тогда надпись на транспаранте гласила, что Великая Отечественная война длилась с 1941 по 2025 год.

В связи со случившимся в мэрии проводят проверку, подрядчик и начальство управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам принесли свои извинения. В администрации рассматривают возможность выставления изготовителю баннера штрафа и намерены отказаться от дальнейшего сотрудничества.

В 2020 году во время парада в День Победы в небе над Башкирией появился французский триколор. Самолеты исполняли программу, в рамках которой сначала изобразили российский флаг, а потом менялись местами.

