Россиянам назвали грозящие тюрьмой домашние растения

Адвокат Ковалевская: За посадку ипомеи и психотрии зеленой можно сесть в тюрьму

Посадка некоторых растений дома или на даче может грозить тюремным сроком. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская.

Запрет распространяется на культивирование растений, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры, которые представляют угрозу для здоровья и безопасности человека. Размер штрафа зависит от масштабов посадок. При малом количестве запрещенных растений сумма взыскания для физических лиц варьируется от трех до пяти тысяч рублей, возможен в таком случае и административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц размер штрафа вырастает до 100-300 тысяч рублей. Если урожай достигает крупных масштабов, сумма штрафа даже для физлиц взлетает до 300 тысяч либо размера зарплаты за два года. Также осужденному назначаются обязательные работы на срок до 480 часов либо до двух лет лишения свободы. Если речь идет об особо крупном размере культивирования группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы увеличивается до восьми лет с возможностью назначения дополнительного ограничения свободы до двух лет.

В частности, под запрет попадает ипомея, так часто встречающаяся на дачах и городских клумбах. Нередко семена этого растения продаются под названиями «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец». Кроме того, в России запрещено выращивать гавайскую розу, шалфей предсказателей, психотрию зеленую и многие другие. Также адвокат напомнила о запрете на культивирование кокаинового куста, конопли и мака снотворного.

Ранее дачникам перечислили запрещенные удобрения. Среди них — любые удобрения и стимуляторы роста, содержащие токсичные химические элементы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы, а также просроченные минеральные удобрения.