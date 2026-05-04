Наука и техника
04:16, 4 мая 2026

Россиян предупредили о последствиях одного приема пищи в день

Нутрициолог Ким: Приемы пищи один раз в день могут замедлить обмен веществ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может привести к сбоям в работе организма и набору веса. Об этом россиян предупредила специалист по здоровому питанию и доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким в интервью РИА Новости.

«Есть раз в день - это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно. Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка" откладывается», — сказала она.

По ее словам, лучшим способом сбросить вес является постепенная смена рациона, а не «жесткие запреты», которые провоцируют «системные сбои» и заканчиваются возвращением лишних килограмм.

Ранее нутрициолог Александра Ноев прокомментировала слова российской фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что питается один раз в день. «Человек как вид не приспособлен к одноразовому питанию. И полная чушь это отвергать», — посчитала она.

