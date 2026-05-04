Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:30, 4 мая 2026Путешествия

Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

Путешествия в Токио и Сеул подешевели для россиян в мае
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: JWCohen / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира — в их числе оказались Токио (Япония) и Сеул (Южная Корея). Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что жилье в указанных городах стало стоить меньше в сравнении с апрелем. В Токио средняя цена ночи в последний месяц весны составит 17,2 тысячи рублей (снижение на 26 процентов). В Сеуле же размещение на сутки обойдется в 13,6 тысячи рублей (снижение на 25 процентов).

«Такое заметное удешевление легко объяснимо: в апреле в этих азиатских странах проходит знаменитый сезон цветения сакуры, который традиционно привлекает толпы путешественников. К маю период цветения завершается, ажиотажный спрос падает, и владельцам гостиниц приходится снижать цены», — объяснили эксперты.

Замкнула тройку лидеров подешевевших иностранных направлений китайская Санья — ночь на острове будет стоить россиянам всего 9 тысяч рублей (ниже на 21 процент). Также в списке оказались вьетнамский Нячанг (4,2 тысячи рублей) и тайский Пхукет (8 тысяч рублей).

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Грибникам рассказали о грибах в Подмосковье в мае

    Трамп предложил еще одной стране присоединиться к операции в Ормузском проливе

    Минобороны выпустило заявление о праздновании Дня Победы

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok