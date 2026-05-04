Россиянам объяснили «танцы с бубнами» вокруг цен на машины

Целиков назвал активную корректировку цен на автомобили в РФ «танцами с бубнами»

Этой весной автопроизводители активно корректировали цены. Если в начале года большинство марок одномоментно увеличило стоимость машин в диапазоне до четырех процентов, то потом началась «чехарда», написал в Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. Он объяснил «танцы с бубнами» вокруг автомобильных цен.

Разнобой в стоимости фиксировался весь первый квартал: отдельные модели и версии то дорожали, то дешевели. Параллельно компании то запускали дополнительные программы поддержки продаж, то сворачивали их. Март слегка активизировал спрос, но стабильным его точно не назовешь, отметил эксперт. Первые два месяца весны показали рост продаж, но май вместе с июнем рискуют оказаться заметно слабее.

Интерес к новым машинам у россиян сохраняется, потому что не все «ждуны», отложившие покупку в 2022 и 2023 годах, реализовали свои планы, подчеркнул Целиков. «Но что-то останавливает потенциальных покупателей. Поэтому "танцы с бубнами" вокруг ценообразования понять можно», — подытожил аналитик.

Ранее холдинг «АГР» и компания Defetoo сообщили о начале продаж в России машин под новой премиальной маркой Esteo. Сборка автомобилей будет организована на производственных площадках холдинга. Подробности о концепции марки, моделях и точных сроках их появления в продаже будут объявлены позже.