В России представили новую марку машин

В России анонсировали появление нового премиального автобренда Esteo

Российский холдинг «АГР» и компания Defetoo сообщили о начале продаж в России машин под новой премиальной маркой Esteo. Информация об этом появилась в распоряжении «Ленты.ру».

Сборка автомобилей будет организована на производственных площадках холдинга. Подробности о концепции марки, моделях и точных сроках их появления в продаже будут объявлены позже.

Известно, что новый бренд будет представлять как машины на новых источниках энергии, использующие передовые платформы и умные системы помощи водителю, так и классические бензиновые модели. В последнем случае упор сделан на продуманную техническую конструкцию, яркий внешний вид и качество отделки.

В салоне машин Esteo планируется совместить цифровые сервисы, удобную посадку, повышенную защиту и общий высокий уровень комфорта. Сложные технологии станут простыми и практичными, заявляют в компании.

Ранее стало известно, что на калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. Автомобиль имеет полуторалитровый турбированный двигатель, который развивает 147 лошадиных сил и 210 Ньютон-метров крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

