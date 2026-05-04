Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
10:50, 4 мая 2026Авто

В России представили новую марку машин

В России анонсировали появление нового премиального автобренда Esteo
Марина Аверкина

Фото: ООО "АГР"

Российский холдинг «АГР» и компания Defetoo сообщили о начале продаж в России машин под новой премиальной маркой Esteo. Информация об этом появилась в распоряжении «Ленты.ру».

Сборка автомобилей будет организована на производственных площадках холдинга. Подробности о концепции марки, моделях и точных сроках их появления в продаже будут объявлены позже.

Известно, что новый бренд будет представлять как машины на новых источниках энергии, использующие передовые платформы и умные системы помощи водителю, так и классические бензиновые модели. В последнем случае упор сделан на продуманную техническую конструкцию, яркий внешний вид и качество отделки.

В салоне машин Esteo планируется совместить цифровые сервисы, удобную посадку, повышенную защиту и общий высокий уровень комфорта. Сложные технологии станут простыми и практичными, заявляют в компании.

Ранее стало известно, что на калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. Автомобиль имеет полуторалитровый турбированный двигатель, который развивает 147 лошадиных сил и 210 Ньютон-метров крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok