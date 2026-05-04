Россияне бросились осваивать новые профессии

«Известия»: Число заявок на профессиональное переобучение в России резко выросло

С начала этого года в России наблюдается стремительный рост спроса граждан на профессиональное переобучение. О резком усилении интереса граждан к освоению новых профессий сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ.

По итогам прошлого года в рамках нацпроекта «Кадры» профессиональные знания получили около 119 тысяч граждан, уточнили в ведомстве. С января 2026-го число заявок на участие в программах бесплатного профессионального переобучения увеличилось примерно на треть. За это время было подано в общей сложности более 84 тысяч обращений.

Подобная мера поддержки, пояснил глава Минтруда Антон Котяков, пользуется высоким спросом не только у граждан, но и у работодателей. Последние, уточнил министр, подключают свои корпоративные центры и бесплатно обучают своих сотрудников под новые для них задачи. Высоким спросом пользуются социальные и рабочие профессии, констатировали в министерстве.

О росте интереса россиян к подобного рода специальностям ранее заявила HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Мария Агапова. В условиях общей экономической неопределенности, пояснила она, оптимальным вариантом для граждан стали сдельные подработки. К числу популярных направлений аналитик отнесла доставку, строительство и ремонт, репетиторство, частные услуги и локальные сервисы.