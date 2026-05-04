Российским детям раскрыли последствия разговоров с «правоохранителями»

Прокуратура: Детей необходимо убедить в важности рассказывать о любых звонках

Правоохранительные органы призывают родителей провести с детьми беседы о правилах финансовой безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Как сообщает прокуратура, детей необходимо убедить в важности рассказывать родителям о любых подозрительных звонках, сообщениях и просьбах. Кроме того, правоохранители призывают поговорить с ними о правилах финансовой грамотности и объяснить, что нельзя доверять звонкам незнакомцев и выполнять их указания, кем бы они не представлялись.

Прокуратура отмечает, что необходимо объяснить ребенку, что нельзя никому сообщать свои персональные данные или данные родителей, номер банковской карты, пароли безопасности, коды, поступающие из смс, данные о финансовом положении семьи и информацию о наличии ценных вещей и денег.

Прокуратура предупреждает, что сотрудники банков никогда не просят детей совершать финансовые операции и передавать деньги курьерам. Кроме того, настоящие правоохранители и сотрудники государственных органов никогда не будут требовать от ребенка не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, тайно менять номер телефона и место жительства.

«Все требования об отключении телефона, перемещении по городу, проведении обысков дома, вскрытии сейфов, передаче денег и ценностей незнакомцам — незаконны! Так действуют мошенники. Сразу прекратите разговор и расскажите обо всем родителям», — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать с их родителей выкуп.