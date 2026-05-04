Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 4 мая 2026Силовые структуры

Российским детям раскрыли последствия разговоров с «правоохранителями»

Прокуратура: Детей необходимо убедить в важности рассказывать о любых звонках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Правоохранительные органы призывают родителей провести с детьми беседы о правилах финансовой безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Как сообщает прокуратура, детей необходимо убедить в важности рассказывать родителям о любых подозрительных звонках, сообщениях и просьбах. Кроме того, правоохранители призывают поговорить с ними о правилах финансовой грамотности и объяснить, что нельзя доверять звонкам незнакомцев и выполнять их указания, кем бы они не представлялись.

Прокуратура отмечает, что необходимо объяснить ребенку, что нельзя никому сообщать свои персональные данные или данные родителей, номер банковской карты, пароли безопасности, коды, поступающие из смс, данные о финансовом положении семьи и информацию о наличии ценных вещей и денег.

Прокуратура предупреждает, что сотрудники банков никогда не просят детей совершать финансовые операции и передавать деньги курьерам. Кроме того, настоящие правоохранители и сотрудники государственных органов никогда не будут требовать от ребенка не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, тайно менять номер телефона и место жительства.

«Все требования об отключении телефона, перемещении по городу, проведении обысков дома, вскрытии сейфов, передаче денег и ценностей незнакомцам — незаконны! Так действуют мошенники. Сразу прекратите разговор и расскажите обо всем родителям», — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать с их родителей выкуп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok