Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 3 мая 2026Россия

Мошенники начали убеждать детей уходить из дома

Мошенники начали убеждать детей уходить из дома и не отвечать родителям
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tomas Urbelionis / Shutterstock / Fotodom  

Телефонные мошенники начали убежать детей уходить из дома и требовать с их родителей выкуп. Об этом, как передает РИА Новости, рассказали в отделении Национального центра помощи «Спас Град».

По словам экспертов, мошенник находят жертв в онлайн-играх и предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать детей тем, что те якобы перевели деньги запрещенной организации, поэтому теперь их родителям грозит уголовная ответственности.

Далее ребенку начинают внушать, что спасти взрослых может только он с помощью «особо секретной миссии», о которой нельзя никому рассказывать. Под различными предлогами мошенники убеждают детей покинуть жилье и не отвечать родителям. В это же время злоумышленники сами связываются со взрослыми, сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп.

Ранее сообщалось, что эксперт в области IT Артем Геллер назвал способы защитить ребенка от мошеннических игр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсировано важное выступление Путина 9 Мая

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Путин на праздновании 9 Мая проведет встречу с президентом постсоветской страны

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости

    София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро

    В Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка обнаружили живой

    В Польше высказались о передислокации выводимых из ФРГ войск США к границе с Россией

    Участница встречи с Путиным объяснила казус после вопроса о кухне

    Санду прокомментировала возвращение двух молдавских шпионов из России

    Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok