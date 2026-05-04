Сменивший уволенного Меликова врио главы Дагестана дал первый комментарий

Щукин: Основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий наводнения

Основными задачами в Дагестане остается ликвидация последствий масштабного наводнения и возмещение ущерба пострадавшим жителям. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Федор Щукин в беседе с ТАСС.

«Первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача — возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, которая поставлена главой государства», — сказал он в своем первом комментарии на новой должности.

Щукин также назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения. По его словам, уже принятые решения позволяют действовать соответственно обстановке.

Ранее президент России Владимир Путин досрочно принял отставку Сергея Меликова с должности главы Дагестана. Врио главы республики назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Новый руководитель региона прервал отпуск, чтобы сразу приступить к работе.

В начале апреля в республике произошло масштабное наводнение. В результате паводков было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двадцати районах было ограничено электроснабжение. Число пострадавших превысило 15,5 тысячи человек.