Раскрыты детали о кандидате на пост главы кавказского региона после ухода предшественника

Федор Щукин прервал отпуск и стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана после увольнения Сергея Меликова. Об этом сообщает РИА Новости.
Щукина назначили врио главы кавказского региона до официального вступления в должность лица, которое изберут на этот пост, указом президента России Владимира Путина.
Раскрывая детали о положении кандидата на пост главы республики Щукина, агентство отмечает, что чиновник сейчас находится на территории региона. Ему пришлось прервать отпуск для исполнения служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Еще 30 апреля в ходе встречи с представителями республики глава государства подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но переходит на новое место работы.
Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, включая масштабное наводнение, которое произошло в начале апреля.