11:13, 4 мая 2026Россия

Собянин сообщил о новой атаке БПЛА на Москву

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший в направлении Москвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О новой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

По данным градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал ответить на удар беспилотника по дому в столице, заявив о необходимости нарастить интенсивность ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

