Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 4 мая 2026Россия

Стало известно о смерти спикера парламента российского региона

Глава Башкирии Хабиров сообщил о смерти спикера Госсобрания региона Толкачева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Яриков / Пресс-служба главы Башкирии / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о смерти спикера Госсобрания — Курултая региона Константина Толкачева. Пост об этом чиновник опубликовал в Telegram.

По словам Хабирова, 73-летний Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес сложную операцию. «На протяжении многих лет он верой и правдой служил республике, ее жителям, — написал глава российского региона. — До конца своих дней оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя как настоящий офицер».

Толкачев родился в Кузбассе. Он окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, имел звание генерал-майора в отставке и являлся доктором юридических наук, а также членом Академии военных наук и Российской академии юридических наук. На пост председателя Госсобрания Башкирии Толкачев избрался в апреле 1999 года, проработав на этой должности 27 лет.

Ранее стало известно о смерти замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина. Об этом «Ленте.ру» сообщила его помощница Любовь Кауфман. Парламентарий родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов нижней палаты парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    ВСУ впервые запустили беспилотники на Москву из Киева

    Самолет врезался в грузовик при посадке в США и попал на видео

    Раскрыта судьба почти 470 миллионов акций российского агрохолдинга

    Россияне начали экономить на воде

    В ГД внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов

    Шубенков дал совет провалившему допинг-тест футболисту Заболотному

    Принц Гарри снова разозлил принца Уильяма

    Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за энергокризиса

    Появились подробности об ударах ВС России по Украине

    Бузова обратилась к тяжелобольной Лерчек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok