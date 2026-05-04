Турецкий город внезапно завалило снегом

Турецкую Анталью внезапно завалило снегом

Турецкий город Анталья внезапно завалило снегом в начале мая. Об этом сообщили в газете Yeni Şafak.

По информации источника, осадки обрушились на турецкий курорт накануне. Особенно много снега выпало в районе города Денизли. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как он толстым слоем покрыл землю и деревья.

В результате резкого изменения погоды дороги замело, и движение на дороге Анталья — Афьон было парализовано — трассу решили закрыть из-за сильных осадков и расчистить.

Ранее сообщалось, что в пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет выпал снег.