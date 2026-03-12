Реклама

16:35, 12 марта 2026Экономика

Дюны в пустыне Сахара внезапно стали белыми

Daily Mail: В пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет выпал снег
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Landsat 8 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В пустыне Сахара в среду, 11 марта, в седьмой раз за 40 лет выпал снег. О редком природном явлении сообщило издание Daily Mail.

На снимках, сделанных на северной окраине Сахары, в городе Айн-Сефра в Алжире, можно увидеть, что дюны в пустыне внезапно сменили цвет, став белыми вместо оранжевых. Местные жители решили прогуляться по песчаным холмам, припорошенным снегом, который вскоре растает. По информации источника, накануне температура в городе, который называют «вратами в пустыню», опустилась до минусовых отметок, и это создало благоприятные условия для снегопада.

Отмечается, что до 2016 года снег в Айн-Сефре выпадал в 1979-м, однако в последнее десятилетие снегопады там участились.

Ранее российские синоптики рассказали, что сугробы, которые образовались в Москве минувшей зимой, оказались самыми высокими за всю историю метеонаблюдений.

