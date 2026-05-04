Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 4 мая 2026Мир

Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

Бакланов: Турция не может быть честным посредником для переговоров по Украине
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов назвал Турцию нечестным посредником для переговоров по Украине. Свое мнение он высказал в беседе с НСН.

По словам дипломата, ранее все мирные инициативы Турции заходили в тупик.

«Если взять зерновую сделку, здесь не очень понятно, насколько был правильно выбран угол турецкими коллегами. Получилось не очень хорошо, мы пошли на компромисс, заключили сделку, а потом только спустя несколько месяцев выяснилось, что она реализуется в одностороннем порядке, который невыгоден для нас», — объяснил он.

Кроме того, Турция не может быть честным посредником из-за своих «односторонних» взглядов, убежден Бакланов. Он отметил, что ранее Анкара рассматривала сделки по поставкам оружия Киеву.

«Как может посредником быть государство, которое не против поставлять оружие одной стороне?» — сказал дипломат.

Ранее в России оценили шансы Турции заменить США в роли посредника в переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Названы способы защиты умной машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    В Москве девочка чуть не сожгла себе ухо котлетой

    Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

    Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok