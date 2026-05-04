В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

В «ЧГК» опровергли сообщения о лишении Александра Друзя статуса магистра игры

Сообщения о том, что участник телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь рискует лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном корпоративе, недостоверны. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ».

«На ваш запрос сообщаем, что упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной», — отметил представитель компании.

Ранее в СМИ появились сообщения, что участник «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь рискует лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном корпоративе, который он проводил. Журналисты уточняли, что знаток нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику телеигры, — он принес на мероприятие хрустальную сову.

Прежде у Друзя уже была желтая карточка в виде штрафа и выговора. Однажды он, выступая в роли ведущего, полностью воссоздал атмосферу оригинальной викторины на мероприятии частного заказчика. Однако он не учел, что гости захотят отметить звездного знатока в своих соцсетях. В итоге создатели телеигры оштрафовали магистра.