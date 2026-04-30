Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:00, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Александр Друзь может лишиться звания магистра игры «Что? Где? Когда?». Знатока уличили в нарушении одного правила

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Магистр телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь рискует лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном корпоративе, который он проводил.

По данным издания, знаток нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику телеигры, — он принес на корпоратив хрустальную сову. Теперь ему угрожают расторжением контракта с телеигрой.

При этом прежде у Друзя уже была желтая карточка в виде штрафа и выговора: однажды он, выступая в роли ведущего, полностью воссоздал атмосферу оригинальной викторины на мероприятии частного заказчика. Однако он не учел, что гости захотят отметить звездного знатока в своих соцсетях. В итоге создатели телеигры оштрафовали магистра — причем сумма штрафа превысила размер гонорара, полученного Друзем за это мероприятие.

Корреспондент «Ленты.ру» пытался выяснить подробности дела у самого Александра Абрамовича, однако знаток «ЧГК» переадресовал его в телекомпанию «Игра». «Лента.ру» уже направила официальный запрос в организацию.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Для полного погружения в «ЧГК» придется заплатить от миллиона рублей и выше

Правами на игру и оригинальный бренд «Что? Где? Когда?» управляет Наталья Стеценко. Без ее разрешения знатоки не могут использовать в частных выступлениях символику игры: волчок, черный ящик и хрустальную сову. Тем не менее за дополнительную плату заказчик может получить полное погружение в атмосферу телеигры.

Для этого придется договориться с обладателями лицензии на телевикторину. В 1,1 миллиона рублей обойдется мероприятие со всеми атрибутами легендарной передачи, 2,2 миллиона будет стоить оригинальный выездной продакшен «ЧГК», а заплатив 3 миллиона рублей, заказчик сможет провести свое мероприятие в том самом черном доме, где снимают программу.

Материалы по теме:
Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим
Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим
16 октября 2023
«Ноль эмпатии. Абсолютно». Бывший знаток «Что? Где? Когда?» назвал правильными удары ВСУ по Белгороду. Что еще он говорил?
«Ноль эмпатии. Абсолютно». Бывший знаток «Что? Где? Когда?» назвал правильными удары ВСУ по Белгороду. Что еще он говорил?
13 марта 2025

За годы своей деятельности Друзь успел перестроить работу с клиентами, чтобы не нарушать телеконтракт. За 480 тысяч рублей он готов провести в таком же формате, что и в «ЧГК», но уже под названием «Интеллектуальная игра с ведущим Александром Друзем». По времени такая викторина занимает те же 2 часа 10 минут, однако в ней не должно быть ни единой отсылки на оригинальную телеигру.

Представители Друзя следят за деталями каждого корпоратива ведущего — проверяют, чтобы на мероприятии не мелькала запрещенная атрибутика, а также не было вещей, воссоздающих атмосферу «ЧГК». Сам знаток рассказал, что он все же может проводить и оригинальную викторину, однако для этого ему придется отчислять определенный процент от гонорара правообладателю.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Друзя обвинили в попытке купить ответы в «Кто хочет стать миллионером?»

Экс-ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров подтвердил, что магистр «ЧГК» Александр Друзь пытался купить ответы у редактора программы. Деталями он поделился в беседе с блогером Юрием Хованским.

Хованский обвинил Друзя в том, что тот купил правильные ответы для участия в интеллектуальной игре, однако Дибров поправил его, заметив, что до самой покупки не дошло.

«Нет, он (Друзь — прим. «Ленты.ру») предложил коллеге деньги, на что коллега отказался. (…) Вот что выяснилось. Он просто предлагал ему», — заметил Дибров, добавив, что его самого ни разу не пытались подкупить на игре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Пашинян обратился к «калужскому олигарху» по поводу переселения армян

    Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

    Раскрыты подробности акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора

    «Алмаз-Антей» последит за дронами

    Песков высмеял попытки Запада помешать визитам в Россию на 9 Мая

    Назван процент отдыхающих на майские праздники россиян

    Александр Друзь может лишиться звания магистра игры «Что? Где? Когда?». Знатока уличили в нарушении одного правила

    В России осудили спрятавшего школьницу в подвале 29 лет назад мужчину

    «Черное небо» нависло над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok