Александр Друзь может лишиться звания магистра игры «Что? Где? Когда?». Знатока уличили в нарушении одного правила

Друзь может лишиться статуса магистра «ЧГК» из-за нарушения на корпоративе

Магистр телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь рискует лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном корпоративе, который он проводил.

По данным издания, знаток нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику телеигры, — он принес на корпоратив хрустальную сову. Теперь ему угрожают расторжением контракта с телеигрой.

При этом прежде у Друзя уже была желтая карточка в виде штрафа и выговора: однажды он, выступая в роли ведущего, полностью воссоздал атмосферу оригинальной викторины на мероприятии частного заказчика. Однако он не учел, что гости захотят отметить звездного знатока в своих соцсетях. В итоге создатели телеигры оштрафовали магистра — причем сумма штрафа превысила размер гонорара, полученного Друзем за это мероприятие.

Корреспондент «Ленты.ру» пытался выяснить подробности дела у самого Александра Абрамовича, однако знаток «ЧГК» переадресовал его в телекомпанию «Игра». «Лента.ру» уже направила официальный запрос в организацию.

Для полного погружения в «ЧГК» придется заплатить от миллиона рублей и выше

Правами на игру и оригинальный бренд «Что? Где? Когда?» управляет Наталья Стеценко. Без ее разрешения знатоки не могут использовать в частных выступлениях символику игры: волчок, черный ящик и хрустальную сову. Тем не менее за дополнительную плату заказчик может получить полное погружение в атмосферу телеигры.

Для этого придется договориться с обладателями лицензии на телевикторину. В 1,1 миллиона рублей обойдется мероприятие со всеми атрибутами легендарной передачи, 2,2 миллиона будет стоить оригинальный выездной продакшен «ЧГК», а заплатив 3 миллиона рублей, заказчик сможет провести свое мероприятие в том самом черном доме, где снимают программу.

За годы своей деятельности Друзь успел перестроить работу с клиентами, чтобы не нарушать телеконтракт. За 480 тысяч рублей он готов провести в таком же формате, что и в «ЧГК», но уже под названием «Интеллектуальная игра с ведущим Александром Друзем». По времени такая викторина занимает те же 2 часа 10 минут, однако в ней не должно быть ни единой отсылки на оригинальную телеигру.

Представители Друзя следят за деталями каждого корпоратива ведущего — проверяют, чтобы на мероприятии не мелькала запрещенная атрибутика, а также не было вещей, воссоздающих атмосферу «ЧГК». Сам знаток рассказал, что он все же может проводить и оригинальную викторину, однако для этого ему придется отчислять определенный процент от гонорара правообладателю.

Друзя обвинили в попытке купить ответы в «Кто хочет стать миллионером?»

Экс-ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров подтвердил, что магистр «ЧГК» Александр Друзь пытался купить ответы у редактора программы. Деталями он поделился в беседе с блогером Юрием Хованским.

Хованский обвинил Друзя в том, что тот купил правильные ответы для участия в интеллектуальной игре, однако Дибров поправил его, заметив, что до самой покупки не дошло.

«Нет, он (Друзь — прим. «Ленты.ру») предложил коллеге деньги, на что коллега отказался. (…) Вот что выяснилось. Он просто предлагал ему», — заметил Дибров, добавив, что его самого ни разу не пытались подкупить на игре.