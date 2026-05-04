23:30, 4 мая 2026Бывший СССР

В МИД Украины связали решение Зеленского о перемирии с одной целью

Сибига: Перемирие 6 мая — предложение закончить войну и обратиться к дипломатии
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить перемирие 6 мая — это предложение закончить войну и обратиться к дипломатии. О такой цели заявил министр иностранных дел республики в соцсети X.

«Мир не может ждать до "парадов" и "торжеств". Если Москва готова прекратить военные действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая», — написал глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что решение Москвы принять или отклонить предложение о прекращении огня 6 мая покажет, чего она хочет на самом деле — мира или военных парадов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выдвинул версию, что Зеленского заставили объявить перемирие 6 мая европейские партнеры. По его словам, они надеются спровоцировать ядерный удар по Украине.

