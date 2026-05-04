В Москву придет аномальное потепление

Синоптик Шувалов: В Москве потеплеет до плюс 28 градусов 6 мая

6 мая в Москве и Подмосковье ожидается аномально теплая погода. Об этом в беседе с телеканалом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в среду поднимется до плюс 28 градусов.

«Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет», — отметил Шувалов.

Погода начнет меняться в четверг по мере приближения холодного фронта. Температура начнет снижаться до плюс 8-10 градусов. Также возможны грозы, добавил синоптик.

Летнее тепло пришло в столицу 3 мая — в этот день столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 22 градуса, в Подмосковье — плюс 23,8 градуса.