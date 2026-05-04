Экономика
09:31, 4 мая 2026Экономика

В Москве наступила июльская погода

Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве настало по-настоящему летнее тепло. Какой будет погода в начале недели, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, если 3 мая столицу настигло июньское тепло, то 4-го числа температурные показатели будут уже соответствовать июлю. Так, в воскресенье столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигло отметки плюс 22 градуса, на Балчуге — плюс 22,5. В Подмосковье температура поднялась до плюс 23,8 градуса.

В понедельник, 4 мая, Московская область останется под влиянием теплого сектора циклона. С юга он будет подпираться антициклоном, благодаря чему температура продолжит стремиться вверх. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В течение дня воздух прогреется до плюс 22-25 градусов — это климатические показатели июля, подчеркивает Тишковец.

Такая погода продержится в столице до среды, 6 мая. По ночам температура составит от плюс 10 до плюс 15 градусов, а днем поднимется до плюс 21-26. В четверг к Москве подойдет холодный атмосферный фронт: с его приходом в городе пойдут дожди, местами — первые весенние грозы. Ночью похолодает до 7-12 градусов тепла, а дневные показатели опустятся до плюс 10-15 градусов.

В этом с синоптиком солидарен и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозам, в День Победы дневная температура опустится до плюс 10 градусов. Новых снегопадов не грозит, успокоил москвичей метеоролог.

