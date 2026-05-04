Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

Синоптик Шувалов: Температура в День Победы может опуститься до +10 градусов

Жителей и гостей Москвы ждет похолодание на вторые майские праздники. Так, температура в День Победы может опуститься до +10 градусов, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До этого синоптик сообщил, что температура воздуха во вторник и среду, 4 и 5 мая, прогреется до +24 градусов.

«По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9 числу можно ожидать снижения температуры, но... похолодания со снегом уже не будет», — заверил он.

По словам Шувалова, с 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания в Москве.

Ранее сообщалось, что вслед за потеплением в Москву придет очередная волна холодов. Когда ее ждать, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В первую декаду мая погода будет довольно теплой, как летом. Так называемые «черемуховые» холода — традиционные майские холода, которые, как правило, совпадают с цветением черемухи — настанут в столице во вторую декаду мая, отметил синоптик.